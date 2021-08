Douala : Georges Mandjeck offre 12 mois de loyer à une malvoyante

Devenue « célèbre » sur les réseaux sociaux en raison des chefs d’œuvre qu’elle confection malgré son handicap, Elionore a reçu la visite du champion d’Afrique 2017. Désormais, elle ne tissera plus ses paniers sous le soleil et assise à même le sol. Le pensionnaire de Kocaelispor Georges Mandjeck lui a en effet offert une chaise, une table, un parasol, un appui financier « pour acheter du matériel de tissage », a-t-on appris. Sensible à la condition de la jeune malvoyante, le milieu de terrain international camerounais a ensuite promis de payer son hébergement pendant 12 mois. Un geste salué par les fans de Kocaelispor qui n’ont pas manqué de partagé les photos de l’événement sur Twitter.

