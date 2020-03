Dossier Camfoot : Confinés, les acteurs du football nous parlent

Le sport mondial est à l’arrêt. Pour la première fois depuis la deuxième guerre mondiale, les Jeux Olympiques n’auront pas lieu en année bissextile. Ce report s’ajoute à ceux de l’Euro et de la Copa America ou l’arrêt des championnats européens. En Afrique, si la CAF ne veut pas anticiper une modification de son calendrier, le championnat d’Afrique qui devait se dérouler au Cameroun du 4 au 25 avril, a été reporté à une date ultérieure. Et de nombreux championnats se sont arrêtés à la suite de mesures pour contenir l’avancée du Covid-19.

Le sport mondial est à l’arrêt. Et à un moment particulier, où doivent se délivrer les récompenses de la saison. À un moment où le terrain valide les choix des dirigeants, récompense les joueurs et permet à d’autres de s’engager vers des challenges différents, sous forme de transfert. Autant dire qu’en plus du vide que nous procure l’absence de rencontres, pour les acteurs du sport ce n’est vraiment pas la saison propice pour un décalage de calendrier, surtout dans ces calendriers surchargés.

Le sport mondial est à l’arrêt. Et le Cameroun n’échappe pas à la situation. Professionnel en quête de maintien en Ligue 1 française, Aurélien Chedjou va certainement devoir différer ses retrouvailles avec sa famille en raison d’une saison à rallonge. Les éducateurs et anciens professionnels Emmanuel Maboang Kessack et Ernest Epané doivent l’un, chercher comment recréer une dynamique dans son club de USA Cichy pour terminer le championnat et l’autre, reporter un stage de recrutement pour des clubs en Hongrie.

De recrutement, il en était question pour le jeune Jonathan Engamba (21 ans) surpris par le Coronavirus en Hongrie où il effectuait un stage.

Pour ces joueurs, il existera à coup sûr, un avant et un après Covid-19. Tout comme, il en existera un au Cameroun, qui voit une autre compétition internationale opérer un glissement. Pour le sélectionneur des Lions locaux, Yves Clément Arroga, le confinement passe par une pause active, même loin des siens. Même loin des joueurs avec lesquels il devait passer, au minimum un mois si la campagne était victorieuse.

Des joueurs au centre des préoccupations des présidents de clubs : Alex Owona et Pascal Abunde attendent et cherchent des stratégies pour que la crise passe sans faire trop de dégâts.

Le sport mondial est à l’arrêt. Camfoot donne aujourd’hui la parole à nos acteurs confinés. Hasard du calendrier ? Au moment, où nous faisions le dossier, Manu Dibango nous quittait et il était inconcevable de ne pas l’y associer. Le sport est mouvement, le Covid-19 a décidé d’y mettre une pause. Que tous ces acteurs, comme les amoureux du foot aimeraient la plus courte possible. Alors, il sera temps de retrouver nos habituels débats au moment de la saison des récompenses.

Notre dossier