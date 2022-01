Djamel Belmadi s’en prend verbalement à un journaliste

Alors coach, est-ce l’esprit de Ebossé qui a hanté les esprits des joueurs algériens ?

Questionné de l’absence du capitaine Riyad Mahrez lors de la préparation, Djamel Belmadi dira : « J’aurai aimé régler ça en famille mais bon, vous n’avez pas les tenants et les aboutissants de cette histoire, je n’ai pas donné de vacances à Riyad. Vous n’êtes pas bien informés, voire malhonnêtes. »

« On aurait pu régler ça en famille mais vous voulez faire ça ici (à propos de Mahrez). Patience, a-t-il enchainé. On règlera ça en temps et en heure voulue. Il ne faut pas dénigrer un joueur qui a donné tant de bonheur. J’assume ce choix. »

Djamel Belmadi a ajouté : « On s’est préparé à 100% pour cette compétition. On voulait défendre notre titre. Nous n’avons pas obtenu ce que l’on voulait chercher. C’est un échec total. »

Concernant les leçons à tirer de ce revers, le coach des Fennecs a expliqué : « Demain, nous analyserons ça à froid. Il faudra se consacrer aux barrages. Pour cela, on analysera ce qui n’a pas marché. »

« Il est trop tôt pour expliquer comment utiliser cet échec pour se relever. Les barrages arriveront vite, a-t-il ajouté. J’ai bien sûr une idée sur ce qui n’a pas marché. Beaucoup de choses mais trop tôt pour en parler. »

Au sujet des joueurs indisponibles, Djamel Belmadi a déclaré : « Nous ne voulions pas trop parler des joueurs atteints par la Covid sans forcément basculer dans la rétention d’informations. C’est compliqué d’évoquer cela. »

Sur les raisons de cet échec, Djamel Belmadi a indiqué : « Rien ne s’est juxtaposé comme on l’aurait voulu. Je ne vais pas évoquer des polémiques dès à présent. Peut-être un manque de fraîcheur lié à beaucoup de choses. »

« La Côte d’Ivoire s’est montrée meilleure que nous ce soir. Ils ont été efficaces et ont tout donné, a-t-il enchainé. Nous avons manqué d’efficacité. Ils ont été chirurgicaux dans la surface. C’est ce qui nous a manqué sur cette CAN. »

« Parler de crise n’est peut-être pas opportun, a ajouté le coach des Verts. On a échoué, oui. On a fait sur trois matchs ce qu’on n’avait pas eu sur trois ans. Ce sentiment de la défaite est amer. Détestable même. »

« On est en doute. Il va falloir analyser cela et de remettre dans le barrage de mars, a-t-il prévenu. Une Coupe du Monde, ce n’est pas rien. Il va falloir travailler désormais. »