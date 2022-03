Djamel Belmadi : « on a perdu beaucoup dans ce stade, c’est là où on veut renaître »

Djamel Belmadi s’est arrêté un brin devant les médias avant de monter dans l’avion lundi. le sélectionneur national s’est arrêté devant les médias et a fait une brève déclaration.

Après avoir remercié les supporters qui vont accompagner l’équipe durant son match de vendredi à Douala, Djamel Belmadi a confié que les joueurs sont conscients de leur responsabilité et feront tout pour honorer les couleurs nationales.

« Nous avons deux matchs importants l’espace d’une semaine. Tout le monde est mobilisé pour réussir ce challenge. On n’a pas d’excuses, cette fois. On ira pour ramener un bon résultat qui nous permettra de nous qualifier. C’est aussi simple que ça. On a beaucoup perdu à Douala, sur ce terrain du Japoma, mais c’est là-bas où l’on doit renaître. C’est comme dans l’équitation. Il faut que celui qui tombe lors des débuts apprenne à se relever et vite, sinon ça va le traumatiser à jamais. Et nous, nous voulons revenir vite et bien sur le chemin des victoires ».

L’Algérie n’entend donc pas rire. Mais elle a une marche très haute à monter tellement le Cameroun espère pouvoir aussi se qualifier. Les Lions Indomptables sont aussi déjà dans la ville de Douala, en attendant avec sérénité l’adversaire qui a préféré aller s’acclimater en Guinée Équatoriale.

Rigobert Song n’a certainement pas aimé la punchline de son vis-à-vis Belmadi qui estime qu’avec seulement trois jours de mise au vert, qu’il pouvait changer quoi que ce soit du système tactique sans courir le risque de confondre les joueurs.

On aura une première indication vendredi après le match aller.