Djamel Belmadi : « l’histoire plaide pour le Cameroun »

« Ça va être un match où les entraîneurs seront très entendus, mais surtout les acteurs principaux que sont les joueurs. Nous avons pu analyser tout ce qui s’est passé durant la CAN 2021. Même quand on fait de bons résultats, on fait toujours une analyse de nos prestations. Nous savons que c’est un match difficile qui nous attend contre un adversaire qu’on respecte énormément. C’est une équipe qui a beaucoup d’ambition. Il y a Rigobert Song. Il a été un capitaine, un leader, ce sont des choses qu’il connaît. En plus il est à domicile.

L’historique entre nos deux nations plaide pour le Cameroun. Mais nous sommes en 2022 et il faut tourner la page. Le Cameroun est une grande nation du football africain, mais on a envie d’aller à cette Coupe du monde. C’est vrai qu’on était ici il y a deux mois, mais c’est du passé. Nous sommes là pour gagner. C’est le résultat de la rencontre de demain qui sera primordiale », a déclaré Djamel Belmadi en conférence de presse ce jeudi.