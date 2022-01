Distinction : Claude Le Roy honoré au Cameroun

Cette sélection, qui avait remporté un an plus tôt la CAN 1984, était en plein renouvellement puisque plusieurs joueurs qui avaient rendu de fiers services à la nation prenaient leur retraite. Il fallait reconstruire. Il s’est rapidement mis au travail. Il aurait effectivement pu remporter sa première compétition l’année suivante à la CAN 1986.

C’est en 1985 que Claude Le Roy arrive au Cameroun et prend les commandes des Lions Indomptables. Cette sélection, qui avait remporté un an plus tôt la CAN 1984, était en plein renouvellement puisque plusieurs joueurs qui avaient rendu de fiers services à la nation prenaient leur retraite. Il fallait reconstruire. Il s’est rapidement mis au travail. Il aurait effectivement pu remporter sa première compétition l’année suivante à la CAN 1986.

Les Lions Indomptables plieront l’échine lors de la séance des pénaltys contre le pays organisateur, l’Égypte.

Ce jeudi, la nation lui a rendu hommage. Il a été reçu au Cabinet Civil de la Présidence de la République et a été hôte du principal collaborateur du président de la République. Le ministre Samuel Mvondo Ayolo l’a reçu au nom du Président Paul Biya.

À l’issue de l’entretien, Claude Le Roy a été fait chevalier du mérite camerounais.

Le technicien français a, en retour, remis au ministre Samuel Mvondo Ayolo, à l’attention de S.E. Paul Biya, un exemplaire dédicacé de son ouvrage intitulé « Claude Le Roy, un sorcier Blond », publié aux éditions Arthand, en mai 2021. Rappelons que Claude Le Roy a remporté la Coupe d’Afrique des Nations 1988 avec le Cameroun.