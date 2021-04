Dembélé (FC Barcelone) : « on m’appelle Samuel Eto’o dans le vestiaire  (...)

Interrogé sur son avenir et sa relation avec Leonel Messi, le champion du monde se lâche et avoue avoir récupéré un nouveau surnom depuis qu’il évolue en pointe. « Messi parle beaucoup, notamment aux jeunes. A moi aussi, il me donne des conseils. Dans le vestiaire, on m’appelle d’ailleurs Samuel Eto’o parce que je joues en pointe maintenant », a évoqué le joueur sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2022. Lui qui est convoité par plusieurs clubs anglais. « Mon avenir ? Il me reste encore un an de contrat, a-t-il martelé. Il n’y a pas encore eu de discussion avec le club, je suis content, et je me sens bien. Là, il y a le nouveau président qui est arrivé et que je ne connais pas trop, mais il est très proche des joueurs. On verra comment ça va se passer ».

