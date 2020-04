FIFA : Gianni Infantino ne sait pas quand le football reprendra

Le président de la Fifa Gianni Infantino a admis jeudi que personne ne savait quand on pourrait reprendre « comme avant » le football, à l’arrêt presque partout dans le monde à cause de la pandémie de coronavirus. « Nous aimerions tous avoir à nouveau du football demain, mais malheureusement, ce n’est pas possible, et personne dans le monde à ce jour ne sait quand nous pourrons rejouer comme avant », a déclaré le président de la fédération internationale lors d’une téléconférence avec la confédération sud-américaine (Conmebol).