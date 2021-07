Coupes africaines : un casse-tête pour la Fécafoot

Tic-tac. L’heure tourne. Le 8 août prochain, on va connaître l’identité des deux clubs qui vont respectivement représenter le Cameroun à la Ligue des champions et à la Coupe de la Confédération africaine. A près de dix jours du délai fixé par la CAF, la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) est dans un dilemme : le championnat professionnel ne pourra pas livrer son verdict d’ici à cette date. La saison qui est rendue à ses 13e journée dans le groupe B et 15e journée dans le groupe A n’est pas prête d’avancer.

Dans ce flou, la Fécafoot a déjà sa stratégie en tête : choisir parmi quatre clubs qui disposent d’une Licence CAF, les deux représentants camerounais en compétitions africaines. Il s’agit de Coton Sport de Garoua, Panthère du Ndé et Les Astres de Douala, respectivement leader, quatrième et avant-dernier du groupe B du championnat, et Fovu de Baham, le club classé premier du groupe A. Logiquement, la Fécafoot songerait désigner les deux leaders notamment Coton Sport pour ce qui est de la Ligue des champions et Fovu de Baham en Coupe de la CAF.

Reste à convaincre toutes les parties prenantes. Quand on sait que d’habitude, le vainqueur de la Coupe du Cameroun est d’office qualifié pour la Coupe de la CAF. Le tournoi est rendu aux demi-finales prévues ce week-end. Au programme : Coton de Garoua - Astres de Douala à Yaoundé et Union de Douala – PWD Bamenda au stade Omnisports de Bafoussam.