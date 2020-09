Coupes africaines : La CAF décidera aujourd’hui des dates des demi-finales

Le comité exécutif de la CAF se réunira ce jeudi, par visioconférence, pour discuter de l’avenir des compétitions africaines notamment les dates des demi-finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF. Les demi-finales de la Ligue des champions étaient prévues, les 25 et 26 septembre à Casablanca, entre Raja de Casablanca-Zamalek et Wydad de Casablanca-Al Ahly, alors que les matches retours étaient programmés en Egypte, les 02 et 03 octobre. Pour la finale de cette compétition, elle devait avoir lieu le 16 ou le 17 octobre sur un terrain neutre.