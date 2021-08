Coupes africaines : Fovu de Baham et Coton Sport fixés

Le tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF a donné son verdict. Les deux représentants du Cameroun sont donc fixés sur l’identité de leurs adversaires respectifs. En Ligue des champion, Fovu de Baham débute la campagne au premier tour des préliminaires. Le club affrontera à cette occasion le champion de l’Angola, l’Atlético Petroleos.

Le match aller est prévu au Cameroun entre les 10 et 12 septembre prochains avant de se déplacer pour la rencontre retour, une semaine plus tard. En coupe de la CAF, Coton sport de Garoua est exempt du premier tour des préliminaires. Le demi-finaliste de la précédente édition entre dans la compétition au second tour. Les Cotonniers seront face au vainqueur de la rencontre qui opposera les Gabonais de Mangasports au Botswanais d’Orapa United.