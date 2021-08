Coupes africaines : Coton Sports et Fovu qualifiés

La Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a tranché. On connaît l’identité des deux représentants du Cameroun en compétitions africaines. Il s’agit de Coton Sport de Garoua et Fovu de Baham. Le premier va disputer la Ligue des champions, tandis que le second évoluera en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Les deux clubs ont été désignés par la Fécafoot sur la base de deux principaux critères. Coton Sport et Fovu sont les leaders de chacun des deux groupes du championnat local de première division. En plus, ils font partie des quatre clubs dotés d’une licence CAF. Suffisant pour être les heureux élus. La Fécafoot devrait annoncer la nouvelle dans les heures qui viennent.