Coupe du Monde U17 : les Lionnes affrontent Sao Tomé et Principe ce dimanche

Pour se qualifier pour la prochaine coupe du monde qui aura lieu en Inde, les jeunes Lionnes du Cameroun devront bien faire contre les U17 de Sao Tome et Principe dans deux confrontations en match aller et retour. Pour le compte justement su match aller, les Camerounaises ont fait le déplacement et joueront sur terrain adverse. La délégation a quitté Yaoundé ce vendredi par vol spécial de la Camerco. Ce groupe de dix-huit joueuses du coach Stéphane Ndzana, exempt du premier tour, est conscient de l’objectif à atteindre.