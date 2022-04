Coupe du Monde 2022 : Nouhou Tolo contre Neymar, ça va donner quoi  (...)

Le joueur de 24 ans est devenu un favori des supporters et un héros culte dans les cercles de la MLS au cours des années qui ont suivi, combinant son intelligente capacité à défendre avec un style de jeu énergique qui ont fait qu’il soit aimé par les fans de la MLS, de la division du Nord-Ouest du Pacifique et au-delà.

Après s’être imposé comme titulaire au sein de l’équipe nationale du Cameroun, Nouhou va maintenant pouvoir montrer ses talents sur la plus grande scène qui soit grâce après la qualification de son pays pour la Coupe du monde.

Le tirage au sort a placé le Cameroun ce vendredi dans un groupe G difficile, qui comprend également la Suisse, la Serbie et le Brésil. Les coéquipiers de Neymar sont classés en tête du classement FIFA. Et donc dire que le défi sera énorme. Nouhou pourrait bien avoir la chance de rencontrer d’autres superstars mondiales dans cette compétition.

Lors de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations en début d’année, Nouhou a tenu en échec l’Égypte et la superstar de Liverpool Mo Salah, aidant le Cameroun à arracher un match nul 0-0 avant de s’incliner aux tirs au but.

Le Brésil, bien sûr, compte dans ses rangs l’un des meilleurs attaquants de sa génération en la personne de Neymar, du Paris Saint-Germain, tandis que la Suisse peut compter sur l’ancienne star du Bayern Munich et de Liverpool et actuel joueur désigné du Chicago Fire FC, Xherdan Shaqiri.

Nouhou Tolo s’explique : « Je pense que c’est toujours spécial de jouer contre un grand joueur. Je me souviens quand nous avons joué contre l’Égypte, avant le match, j’étais nerveux parce que c’était la première fois que je jouais contre ce genre de grand joueur. Tout le monde sait que Mo Salah est l’un des meilleurs joueurs du monde grâce à ce qu’il fait en Premier League, donc j’étais un peu nerveux. Maintenant, nous allons jouer contre le Brésil, une grande équipe. Et ensuite, ce sera Shaqiri... »

« Nous devons juste nous préparer, c’est tout. C’est pareil, il va falloir être prêt et nous savons que le Brésil, ils ont trop de bons joueurs. Il ne s’agit pas seulement de Neymar. Nous devons juste être prêts à trouver comment les arrêter aussi. »

Le Cameroun s’est qualifié pour Qatar 2022 de manière spectaculaire, en remportant sa série de matches aller-retour contre l’Algérie grâce à un but inscrit en prolongation par Karl Toko Ekambi à la 124e minute. Le but de la victoire est intervenu six minutes seulement après que le Cameroun eut concédé une égalisation qui l’aurait éliminé, mais qui l’a contraint à un score cumulé de 2-2 au troisième tour, grâce à la règle des buts à l’extérieur.

Maintenant que les Lions indomptables sont dans la course, Nouhou se réjouit de leur première participation à la Coupe du monde depuis 2014.

« Je pense que je suis prêt pour cela », a-t-il déclaré. « Espérons que ce sera une bonne expérience pour nous parce que nous avons une équipe vraiment jeune, donc c’est bon pour le Cameroun, bon pour le club, bon pour ma famille. Je suis juste heureux de cela ».