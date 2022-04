Coupe du monde 2022 : la mascotte de la compétition dévoilée

Le mascotte de la Coupe du monde 2022 est connue. A l’occasion de la cérémonie officielle du tirage au sort de la phase de groupes du tournoi qui s’est déroule ce vendredi à Doha, la FIFA a dévoilé la mascotte de la compétition, qui se prénomme La’eeb. Elle a la particularité de ne pas avoir de pieds.

#QatarEnEquinoccio | La'eeb, es la mascota oficial de #Qatar2022.

Es una especie de túnica, la vestimenta típica utilizada en el país asiático, que hace referencia a un jugador súper calificado.

« La’eeb est un mot arabe qui signifie "joueur super-qualifié". La mascotte officielle de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 est pleine d’énergie et apportera la joie du football à tout le monde. La’eeb croit que ’Now is All’ (Maintenant, c’est tout, ndlr), et encourage tout le monde à croire en soi », explique la FIFA.