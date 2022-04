Coupe du Monde 2022 : Brésil, Suisse, Serbie au menu des Lions Indomptables

Comme le dit le sélectionneur Rigobert Song, c’est quand tu penses que tu n’es pas en danger que tu es en danger. Ce tirage a montré au Cameroun qu’il est en danger. Danger d’une élimination précoce.

Si on suit le raisonnement de Rigo Song, en fait on n’est pas en danger. Mais les autres le sont comme ce fut le cas de l’Algérie le mardi 29 mars 2022 lorsqu’à la 118e minute du match, avec deux minutes à jouer seulement, les Fennecs pensaient qu’ils avaient fait le plus dur et n’étaient plus en danger. Ils étaient en fait en danger et ne l’ont su que quand les Lions ont rugi.

Les analyses des combinaisons sont en cours.

Nous y reviendrons.