Coupe du Monde 1990 : trente ans après, il reste des regrets

Si l’ambiance dans les vestiaires et lors des journées de préparation étaient plutôt au pessimisme, les Lions ne croyant même pas pouvoir sortir de leur groupe, le début du match était encore plus apeurant.

Quelques minutes avant le coup d’envoi, Diego s’amuse en faisant des jonglages de la tête. L’image de Mbouh Emile, non loin de lui, qui regarde hagard la qualité de la technique de Maradona est marquante. Il devait bien se demander s’ils vivent sur la même planète !

C’est Louis-Paul Mfédé qui donnera le la aux Lions, en s’enfonçant dans ses dribbles effarouchées de son pied gauche. S’il était capable de dribler avec autant d’aisance les Argentins, il a permis aux autres Lions d’y croire. Encouragés en plus par l’efficacité de la défense travaillée pour contrer Diego, la confiance s’est définitivement installée.

Exit les discussions jusqu’aux premières heures, les divisions internes entre les supporters de l’exclu, Joseph-Antoine Bell, et ceux qui soutenaient la décision du Ministre.

Lorsque Omam-Biyik s’élève jusqu’aux cieux pour rediriger de la tête le ballon dans le but, le Cameroun entier s’est mis dans une transe jubilatoire. L’équipe va tenir bon et malgré l’arbitre français Vautrot qui va sortir deux joueurs pour des fautes, avouons-le un tout-petit peu grossiers, le Cameroun va surprendre non seulement l’Argentine, mais prouver que l’on peut réaliser de grandes choses.

Contre la Roumanie, ce sera le début du show Roger Milla. Deux buts et le Cameroun était le premier pays qualifié en huitième de finale de cette Coupe du Monde.

Après la Colombie, le Cameroun joue les quarts de finale contre l’Angleterre. Après avoir été mené au score, l’entrée de Roger Milla change la donne en seconde mi-temps. Il est fauché dans la surface de réparation et Kundé transforme le penalty. Lors des prolongations, le Cameroun inscrit un second but par Eugène Ekéké sur une passe limpide de Milla. Mais, les Lions Indomptables ne pourront fermer la défense dans un match qu’ils maitrisaient pourtant. Deux erreurs défensives et deux pénaltys vont avoir le scalp du Cameroun.

On était si prêt d’une demi-finale de Coupe du Monde !

Interrogé par Cameroon-Info.Net, Emile Mbouh et l’attaquant Roger Milla affirment qu’ils sont toujours marqués par le match des quarts de finale perdu (2 – 3) contre l’Angleterre alors que les Lions indomptables de football tenaient le bon bout.

Pour Roger Milla, « 30 ans après, je garde un souvenir à la fois bon et triste. Bon pour notre parcours historique, triste parce que nous sommes sortis de la compétition quand il ne le fallait pas, quand tout le monde nous attendait en demi-finale. On aurait pu aller plus loin, cette demi-finale nous tendait les mains, malheureusement, on n’a pas su saisir notre chance. Mais, il demeure à travers le monde, une reconnaissance pour moi et pour tout le pays. Le Cameroun a eu une bonne visibilité grâce à l’exploit des Lions indomptables lors de cette Coupe du monde 90 »

Emile Mbouh Mbouh est tout aussi déçu : « Oui, ça fait 30 ans que nous avons participé à une coupe du monde inoubliable en Italie, et cette coupe du Coupe reste une référence. Alors, j’en garde un souvenir meilleur avec un goût d’inachevé, parce que je crois qu’on pouvait passer en demi-finale contre l’Angleterre. Des 22 joueurs d’Italie 90 qui avaient le plaisir de jouer ensemble pour défendre les couleurs de notre pays et bien représenter le football africain. »