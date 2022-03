Coupe du Cameroun : PWD se prépare dans son fief du Big Mankon

Le coach David Pagou est confiant. Et pourquoi ne le serait-il pas ? Les dernières rondes éliminatoires de la compétition ont été très positives. Il estime que les Abakwa Boys sont prêts pour le spctacle. Ses joueurs, dit-il, sont conscients et motivés de l’importance de retourner avec le trophée. C’est leur objectif et rien d’autre.

Ce sera la troisième fois que PWD de Bamenda jouera une finale de la Coupe du Cameroun. les tentatives de 1967 et 1979 et n’ont pas été fructueuses.