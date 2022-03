Coupe du Cameroun : pourquoi PWD a des chances d’être couronné

On l’avait presque oubliée, la finale de la Coupe du Cameroun, édition 2021. Après près de sept mois d’attente, la rencontre qui marque la fin de la saison sportive au pays de Roger Milla est enfin programmée. Elle se tient ce dimanche 13 mars 2022 au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Et elle va opposer PWD de Bamenda aux Astres de Douala.

Un collectif rodé

Sur le papier, le club de la capitale régionale du Nord-Ouest part favori. L’effectif des Abakwa Boys semble mieux construit que celui des Brésiliens de Bepanda. PWD a une vraie philosophie de jeu. C’est une équipe qui bouge en bloc et laisse difficilement les espaces à ses adversaires. Forcément, le danger peut venir de partout. Et surtout, le club de Bamenda peut s’appuyer sur des socles, comme sa charnière Boum Joël/Bryan Ngwang ou ses téméraires milieux de terrain. Le club a d(ailleurs compensé les départs, et a eu le temps de faire rentrer les nouveaux dans le moule.

Une meilleure gestion de l’effectif

On peut en effet être admiratif du travail de David Pagou. Même s’il aura en face le très expérimenté Anicet Mbarga, le coach des Abakwa Boys a toujours eu de bons résultats dans ce tournoi et aujourd’hui, il récolte le fruit de son travail et de ses bons choix. « PWD de Bamenda est dirigée par un technicien de haut vol, a confié à Cfoot, l’entraîneur des Astres. David Pagou a dans son effectif des joueurs capés comme Ndeh Collins, Aboubakar, et j’en passe. C’est une équipe qui bénéficie aussi d’une très grande mobilisation des élites du Nord-Ouest, et c’est un atout non négligeable ». Pour arriver en finale de cette Coupe, PWD a respectivement battu le Canon de Yaoundé (1-0), Renaissance de Ngoumou (2-1), Avion du Nkam (2-0) et Union de Douala (3-0). Les Astres, qui disputeront leur quatrième finale de Coupe du Cameroun eux, sont passés par Aigle de Dschang (3-1), UMS (2-1), Option de Limbe (1-0) et Coton Sport (3-2).