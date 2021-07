Coupe du Cameroun : pas de match au stade d’Olembé

Le stade principal du Complexe Sportif d’Olembé ne sera pas inauguré ce samedi. Décision prise par le ministre des Sports et de l’Education physique. Le projet de la Fécafoot d’organiser l’un des matchs des demi-finales de la Coupe du Cameroun dans cette infrastructure en chantier n’a pas eu l’approbation de Narcisse Mouelle Kombi. Conséquence : le match entre Coton Sport de Garoua et les Astres de Douala n’aura plus lieu à Yaoundé, comme initialement souhaité.

Les deux clubs d’Elite One vont finalement s’affronter au stade municipal de Bertoua, la capitale régionale de l’Est. L’autre rencontre de ces demi-finales va mettre aux prises l’Union de Douala à PWD de Bamenda. Les deux formations ont rendez-vous au stade de Bamendzi à Bafoussam, dans la région de l’Ouest. Les matchs se jouent à élimination directe.