Coupe du Cameroun : les affiches des quarts de finale

Le vice-champion du Cameroun en titre, Coton Sport, a hérité du Racing Club de Bafoussam. Un adversaire loin d’être très redoutable pour le club de Garoua qui reçoit les algériens de la JS Kabylie ce dimanche, dans le cadre du match aller des demi-finales de la Coupe de la CAF. La rencontre a lieu au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

L’autre affiche intéressante de ces quarts de finale de la Coupe du Cameroun va opposer AS Dibamba à l’Union Sportive de Douala. Tandis que la suprise de ce tournoi, Options Sport de Limbe va croiser le fer avec les Astres de Douala.

Les combinaisons des ¼ de finales

Djiko FC vs vainqueur (Avion vs Renaissance)

Racing Club Bafoussam vs Coton Sport FC Garoua

Options Sport of Limbe vs Les Astres FC de Douala

As Dibamba vs Union Sportive de Douala