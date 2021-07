Coupe du Cameroun : Coton, Union et Astres en démies

Eliminé en demi-finales de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF), Coton Sport veut se racheter en Coupe du Cameroun. Le club phare de Garoua n’est plus qu’à deux matchs de soulever le trophée. Les vice-champions du Cameroun en titre se sont qualifiés pour le dernier carré ce dimanche, en venant à bout du Racing Club de Bafoussam (2-1). Après plusieurs occasions manquées, Francis Baliang et Lambert Araina ont finalement trouvé le chemin des filets en seconde période. Le but de Nga Ayissi en fin de rencontre ne va rien changer au sort du Racing Club.

En demi-finale, Coton Sport va affronter un autre club de l’Elite camerounaise : les Astres. Le club de Douala a validé son ticket ce dimanche également. Les garçons de l’entraîneur Anicet Mbarga Foe ont remporté ont vaincu l’équipe surprise de ce tournoi, Options Sports Academy de Limbe (1-0). Le but de la victoire porte la signature de Simplice Mbang, le héros des Brésiliens de Bépanda ce soir.

Dans l’autre match de ces quarts de finale, l’Union de Douala a fait la différence contre le petit poucet AS Dibamba (2-0). Un match maitrisé de bout en bout par les hommes du président franck Happi qui, contrairement aux deux autres qualifiés, ne connaît pas encore l’identité de son prochain adversaire.