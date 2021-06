Coupe du Cameroun : Coton en 8es, Canon et Eding out

On connaît les premières équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du Cameroun de football. Le Canon Sportif de Yaoundé, Eding Sport de la Lékié, AS Fortuna et Apejes de Mfou n’en font pas partie. Le premier a été battu par un autre club d’Elite One : PWD. Le club champion en titre s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0). Fortuna s’est incliné devant Racing. Les deux équipes ont fait jeu égal 1-1 au terme du temps réglementaire. Et se sont départagées à l’épreuve fatidique des tirs au buts (3-1). Des tirs au but aussi pour permettre à UMS de Loum de se défaire d’Apejes de Mfou (0-0, 3-2 tab). De son côté, Eding Sport s’est fait surprendre par le petit poucet Option Sport (0-1). L’honneur de la région du Centre a été sauvé par le Tonnerre Kalara Club.

Opposé au Caïman de Douala, le club de Mvog-Ada s’est battu jusqu’au bout. Et après un nul 2-2 au terme des 90 minutes réglementaires, le club de Yaoundé s’impose aux tirs au but 4-3. Le Tonnerre Kalara Club va affronter mardi en huitièmes de finale, l’ogre Coton Sport. Le club de Garoua est facilement venu à bout de Mintack FC (4-0). Grâce notamment à un doublé de Kamilou Daouda.

CDC : résultats partiels des 16es

Fovu 1-0 Lion Blessé

Option 1-0 Eding

Coton 4-0 Mintack

Léopards de Yokadouma 0-6 EFBC

Racing 1-1 (3-1 tab) AS Fortuna

TKC 2-2 (4-3 tab) Caïman

Dynamo 0-2 Djiko FC

PWD 1-0 Canon de Yaoundé

Apejes 0-0 (2-3 tab) UMS

Stade Renard 1-1 (2-4 tab) New Stars

Avion 0-3 Renaissance du Noun (sur tapis vert)