Coupe du Cameroun 2021 : PWD de Bamenda sacré

Pour leur quatrième finale Coupe du Cameroun, les Astres de Douala se sont montrés les plus « entreprenants ». Au moins, ils ont tenté des tirs. Mais il n’a suffi que d’une faute de leur gardien à l’entrée de sa surface et le coup-franc qui a suivi pour voir PWD de Bamenda remporter sa première Coupe du Cameroun. Grâce à un Hubert Chem sans pitié sur ce coup de pied arrêté, les Abakwa Boys ont inscrit l’unique but de la rencontre (1-0) qui s’est tenue au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Pourtant, les champions du Cameroun 2020 n’étaient pas les plus dangereux sur la pelouse de la cuvette de Mfandena. Les meilleures occasions ont en effet été construites par les Brésiliens de Bepanda qui ont multiplié les incursions dans le camp adverse. Le gardien Karim Bello a dû s’employer à chaque sollicitation pour décourager Léon Boyomo (17e) et Valentin Beyo Batto (20e). Malgré le manque d’efficacité offensive, les Astres de Douala dominaient le jeu. Enfin, jusqu’à la 15e minute, lorsque leur gardien, Jourdain Mbaynassem va envoyer ses bras hors de sa surface pour attraper un ballon facile. Sur le coup-franc qui suit, Hubert Chem signait la victoire des siens.

Les nombreuses banderilles des Astres ne vont rien changer. Entre ballons non cadrés ou repoussés par le portier adverse, les Brésiliens de Bepanda peuvent s’en mordre les doigts. « C’était un match à notre portée. Je pense que nous avons manqué d’expérience et d’efficacité. Nous avons eu des occasion et nous avons commis des erreurs qui nous ont coûté cher. Nous n’avons pas beaucoup bousculé notre adversaire. C’est la triste réalité. PWD a mérité sa victoire », a conclu Anicet Mbarga, l’entraîneur des Astres, au terme de la rencontre.