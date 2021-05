Coupe des Confédérations : Coton Sport de Garoua remporte le match par la plus petite des marges

C’est à Garoua qu’avait lieu la première manche du quart de finale de la Coupe des Confédérations qui met aux prises le club camerounais de Coton Sport aux sénégalais de l’ASC Jaraaf de Dakar. Les adversaires étaient venus avec la ferme intention de dresser une muraille infranchissable devant leur filet. Et cela a failli fonctionner. Coton Sport a pilonné, s’est déployé et redéployé pour finalement obtenir l’unique but de la partie dans les derniers instants du jeu.