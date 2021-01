Coupe de la Confédération Africaine : Coton Sport qualifié

Aucun but ne sera plus inscrit, et la qualification est ainsi confirmée.

Au prochain tour, encore appelé deuxième tour bis des préliminaires, Coton devrait croiser un adversaire bien plus aguerri que ceux qu’il a eu à affronter jusqu’ici. Il va en effet se frotter à un des perdants du second tour préliminaire de la Champions League Africaine.

Le tirage au sort aura lieu le 8 janvier prochain.