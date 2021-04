Coupe de la CAF : on n’arrête plus Coton Sport

Les hommes de l’entraîneur Aboubakar Souleymanou s’imposent ce dimanche à Garoua 5 buts contre 1. Les vice-champions du Cameroun se sont notamment appuyés sur des prestations énormes de Souaibou Marou. Le joueur de 20 ans (2 buts dans cette phase de groupe) a inscrit le deuxième but de son équipe, et a ensuite délivré deux passes décisives. Notamment à Sibiri Sanou (70e) et Tombi Alemi (90e+1). Lambert Araina (21e) et Ferdel Ebandza (87e) ont eux-aussi trouvé le chemin des filets. A 5-0 dans le temps additionnel, les Camerounais ont ensuite levé le pied. Les visiteurs en ont profité pour inscrire le but de l’honneur (5-1, 90e+3) par Doisy Soko.

Premier du groupe B avec 9 points à son actif, Coton Sport reçoit les Algériens de JS Kabylie le 21 avril prochain. Avant de se déplacer au Maroc trois jours plus tard, pour boucler ce premier tour de la compétition contre la RS Berkane.

Louis Paul Bisseck