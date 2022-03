Coupe de la CAF : le TP Mazembe assomme Coton Sport à Garoua

Déjà mal embarqué avant le coup d’envoi de la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe de la CAF, la situation ne s’arrange pas pour Coton Sport. Le club de Garoua demeure dernier du groupe C (3 points) après un autre match nul concédé ce dimanche à domicile, face aux Congolais du Tout Puissant Mazembe (2-2). Après avoir mené à deux reprises, les espoirs de victoire des Cotonniers se sont évanouis dans les derniers instants de la rencontre, lorsque Mondeko Zatu égalisait (90e+5).

Le club camerounais avait pourtant bien entamé cette rencontre. Contraints à un résultat autre qu’une défaite, les hommes d’Aboubakar Souleymanou savaient qu’il fallait prendre le dessus sur leurs adversaires très vite. Quinze minutes auront suffi à Souaibou Marou pour montrer le chemin en ouvrant le score (1-0, 15e). Patient Wassou pouvait ensuite offrir à son capitaine la balle du break. Mais au lieu de faire la passe à un Marou esseulé devant les filets vides, il a choisi d’envoyer le cuir loin du cadre (32e). Entreprenant en début de rencontre, Coton Sport a plongé après cet énorme raté.

Coton assommé mais en vie

Heureusement, la pause a permis aux Cotonniers de refaire le plein d’énergie. Oukiné et ses coéquipiers multipliaient donc les assauts dans le camp adverse, mais manquaient d’efficacité dans le dernier geste. Face au manque de solution, Aboubakar Souleymanou décidait de lancer deux nouveaux joueurs dans l’arène. Un coaching payant sur le coup puisque c’est Abdouraman, tout juste rentré en jeu qui sera à l’origine du second but des locaux. Une action digne d’un piston avec une accélération fulgurante sur le côté droit suivie d’un centre puissant qui a mis le feu dans la zone de vérité congolaise où Masengo se mêlait les pinceaux et trompait son propre gardien en tendant de dégager la balle (2-1, 67e).

Le club camerounais croyait alors se diriger vers sa première victoire dans le tournoi, quand soudain, dans les dernières secondes de la partie, Mondeko profitait d’un cafouillage pour égaliser (2-2, 90e+5). Coton Sport est assommé, mais toujours en vie. Le club est tenu de remporter son prochain match s’il ne veut continuer d’espérer une qualification pour les quarts de finale.