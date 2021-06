Coupe de la CAF : humilié, Coton Sport est éliminé

L’histoire s’est répétée. Et cette fois, la différence de niveau a été encore plus grande. Comme en phase de groupes (1-0, 1-2) puis en match aller des demi-finales à Yaoundé (1-2) il y a une semaine, la JS Kabylie a encore dominé Coton Sport. En déplacement à Alger pour le retour de ces demies de la Coupe de la CAF, le club camerounais s’est fait laminer 3-0 par des Algériens conquérants. Il n’a d’ailleurs valu que 6 minutes aux hommes de Dénis Lavagne pour ouvrir le score, grâce notamment à Zakaria Boulahia (1-0, 6e).

Les locaux se procurent ensuite les seules occasions de la partie. Le coup de tête d’Ahmed Kerroum frôle la barre (17e). La frappe à ras de terre de Zakaria Boulahia est stoppée par le gardien Narcisse Nlend d’une superbe parade (24e). Acculés de toute part, la défense camerounaise finit par s’en mêler les pinceaux. Houzaifi Youssoufa touche un ballon de la main et l’arbitre accorde un penalty. Badreddine Souyad tire et… marque (37e). Menés 2-0, les Cotonniers espéraient voir leurs adversaires baisser le pied jusqu’à la pause. Mais rien n’y fait. Les Algériens maintiennent le pressing et trouvent une nouvelle fois le chemin des filets de Narcisse Nlend. Sur une passe lumineuse de Walid Bencherifa, Zakaria Boulahia s’offrait un doublé en envoyant la balle dans les filets vides (3-0, 45e+1).

JS Kabylie - Raja en finale

Au retour des vestiaires, Lambert Araina et ses coéquipiers semblaient avoir le moral en berne. Menés 5-1 sur l’ensemble des deux matchs, il leur fallait un miracle pour renverser la vapeur (marquer notamment 5 buts) et se qualifier pour la finale. L’exploit n’aura donc pas été possible. Leurs adversaires ont défendu leur avance jusqu’au bout d’une deuxiçme période pauvre en occasions. La JS Kabylie va donc disputer la finale contre les Marocains du Raja vainqueurs des Egyptiens de Pyramids, aux tirs au but (0-0, 5-4).