Coupe de la CAF : Coton Sport, une dernière pour l’honneur

Dernier du groupe C de la Coupe de la CAF avec 3 points, Coton Sport de Garoua a l’occasion ce soir, de changer de place avec son adversaire du jour, Otoho Oyo (5 points). Déjà éliminés, les champions du Cameroun jouent pour l’honneur dans leur antre du stade Roumde Adjia de Garoua. Autant dire que la mission s’annonce peu évidente pour les joueurs de Souleymanou Aboubakar qui tirent la langue depuis le début de la saison.

En championnat, Coton Sport totalise une défaite contre Eding (2-0) et deux matchs nuls en trois sorties consécutives. Les Cotonniers sont donc attendus au pied du mur face à des Congolais d’Otoho Oyo qui eux-aussi ne peuvent plus se qualifier pour le prochain tour de la Coupe de la CAF, même en cas de victoire au Cameroun. Les deux tickets disponibles pour le groupe C ayant déjà été validés par les Egyptiens d’Al Masry (13 points) et les Congolais du Tout Puissant Mazembe (8 points).

Notons que l’heure du coup d’envoi de la rencontre entre Coton Sport et l’AS Otoho a été reportée à 20h00 heure locale ce dimanche. Le match devait initialement se jouer à 14h00 heure locale au Stade Roumdé Adjia de Garoua. Le changement d’heure a été rendu nécessaire en raison de l’arrivée tardive de l’AS Otoho au Cameroun.