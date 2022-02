Coupe de la CAF : Coton Sport tourne au ralenti

Coton Sport va vraiment devoir songer à changer de carburant. Car si les Camerounais croyaient avoir encore du diesel dans leur moteur, le match nul (1-1) concédé ce mercredi contre Otoho d’Oyo - le deuxième consécutif en deux sorties dans le groupe C de la Coupe de la Confédération africaine de football - ne confirme qu’une chose : les Cotonniers roulent au ralenti.

Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé de décrocher leur première victoire de la saison sur la scène africaine. Les partenaires de Kamilou Daouda ont tiré 12 fois au but. Et cadré 3 fois. Pas besoin d’aller bien loin chercher de quoi critiquer une attaque en manque du geste juste dans la surface de vérité. Car de toutes ses occasions, il y aura quand même eu ce but d’Hervé Ngomo sur une balle de Jean Okoumou pour le 0-1 (68e). S’ils voyaient alors la victoire leur tendre les bras, le rêve des champions du Cameroun ne va durer que 7 minutes ; puisque Makiese Mouzita égalisait ensuite à la 75e. Coton Sport est avant-dernier du groupe avec 2 points et affronte le Tout-Puissant Mazembe (3 points) dimanche, dans le cadre de la troisième journée.