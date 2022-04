Coupe de la CAF : Coton Sport termine dernier de la classe

Le bilan est catastrophique : zéro victoire, 3 défaites et 3 nuls. Coton Sport de Garoua termine bon dernier dans la groupe C de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Le club camerounais avait pourtant l’occasion dimanche de remporter son unique match de ce premier tour pour sauver l’honneur. Mais malgré une arrivée tardive dans la ville de Garoua, la fatigue n’a pas empêché les Congolais d’Otoho Oyo de s’imposer 0-1 avec un but marqué par Mamadou Cissé dès la 7e minute de la rencontre. Une victoire pour le moral, puisqu’à l’image des Cotonculteurs, Otoho Oyo est également éliminé de la compétition.

On connait en effet les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de Coupe de la CAF. L’UNAF aura cinq représentants avec deux clubs libyens (Al Ittihad et Al Ahli Tripoli), deux formations égyptiennes (Al Masry et Pyramids FC) et un marocain (RS Berkane). Simba SC (Tanzanie), Orlando Pirates (Afrique du Sud) et TP Mazembe (RD Congo) sont les trois autres formations encore en lice.