Coupe de la CAF : Coton Sport tenu en échec pour son entrée en lice

Coton Sport a flirté avec la victoire ce dimanche dans son antre du stade Omnisports de Roumde Adjia. Notamment au cours de la seconde période de cette première journée dans le groupe C de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Mais la tête de Goni Ali a d’abord été trop mole pour inquiéter le gardien Ahmed Massoud (50e). Assana Abbo était ensuite tout proche d’ouvrir le score, mais sa tentative passe devant la ligne du but égyptien (68e). Patient Wassou a une meilleure opportunité de faire sauter le verrou adverse depuis le petit rectangle de la surface de réparation. Problème : le numéro 24 des Cotonniers manque le cadre pourtant vide (77e).

Dominateurs, les champions du Cameroun en titre n’ont malheureusement pas su (ou pu) concrétiser leurs occasions. Conséquence, ils obtiennent le nul (0-0) contre les Egyptiens d’Al Masry. « L’équipe camerounaise a eu beaucoup d’occasions en fin de match, mais heureusement, elle n’a pas pu les concrétiser. Je suis content de ce résultat, obtenu face à une équipe coriace. On est venu chercher les 3 points, mais ça n’a pas été possible », a indiqué l’entraîneur égyptien au terme de la rencontre. Les Cotonniers qui manquent ainsi une belle occasion d’entrer dans la compétition peuvent nourrir des regrets ; puisque dans l’autre rencontre de ce groupe C, Emmanuel Njoh, B. Bato et le Tout Puissant Mazembe prennent la première place au classement après leur victoire 1-0 sur l’Otoho d’Oyo.