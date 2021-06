Coupe de la CAF : Coton Sport ne jouera pas la finale

L’histoire s’est répétée. Et cette fois, la différence de niveau a été bien plus visible. Comme en phase de groupes (1-0, 1-2) puis en match aller des demi-finales à Yaoundé (1-2) il y a une semaine, la JS Kabylie a encore dominé Coton Sport. En déplacement à Alger pour le retour de ces demies de la Coupe de la CAF, le club camerounais n’a pas tenu la dragée haute face aux Algériens conquérants. Il n’a d’ailleurs valu que six minutes aux hommes de Dénis Lavagne pour ouvrir le score, grâce notamment à l’intenable Zakaria Boulahia (1-0, 6e).