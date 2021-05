Coupe de la CAF : Coton Sport fixé sur son adversaire

Coton Sport de Garoua va affronter le club sénégalais de l’ASC Jaraaf. Le match aller est prévu au Cameroun le 15 mai prochain. Et le retour, une semaine plus tard. Deux matchs jugés abordables, par le club sénégalais qui n’espérait pas mieux comme adversaire. « C’était le tirage souhaité. On l’avait souhaité non pas par rapport à la valeur intrinsèque de l’équipe camerounaise, mais plutôt par rapport à la logistique. Des pays de nos trois potentiels adversaires à savoir l’Egypte, le Cameroun et l’Afrique du Sud , un voyage au Cameroun nous serait beaucoup plus favorable. C’est pourquoi, on avait souhaité jouer contre l’équipe dont le pays est plus facile en terme d’accès », s’est réjoui Cheikh Guèye, l’entraineur du Jaraaf.

