Coupe de la CAF : Coton Sport et les obstacles congolais

Coton Sport est en terre congolaise. Le club camerounais a effectué sa première séance d’entrainement au Stade des Martyrs de Kinshasa, capitale de la RDC. Les champions du Cameroun en titre affronte ce mercredi Otoho d’Oyo. Dimanche, les Cotonniers vont défier le Tout Puissant Mazembe. Les deux rencontres comptent pour les deuxième et troisième journées de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Lors de sa première sortie, Coton Sport a fait jeu égal avec Al Masry (0-0).

CAF Confederation cup

Match Day 2, Group C

FC Otohõ 🇨🇬-🇨🇲 Cotonsport of Garoua

📆Wednesday Feb 23, 2022

🏟 Stade des Martyrs, Kinshasa

Cameroon's finest set to take maximum points from Congolese Champions FC Otoho🇨🇬. pic.twitter.com/5mWA0CH0Gx

— Un Bami Qui Tweete🇨🇲 (@evra_geraud) February 22, 2022