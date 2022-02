Coupe de la CAF : Coton Sport désillusionné en RDC

Trois sorties, deux nuls et une défaite, le bilan de Coton Sport dans cette phase de aller du premier tour de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) est peu reluisant. En déplacement en RD Congo où ils ont respectivement affronté Otoho d’Oyo (0-0) le 23 février et le Tout Puissant Mazembe (1-0) ce dimanche, les représentants camerounais confirment leur petite forme depuis le début de la phase de groupes du tournoi. Et c’est un peu compréhensible : au Cameroun, le championnat saison 2022 n’a toujours pas commencé.

C’est donc sans match dans les jambes que Félix Oukiné et ses coéquipiers tentent de réaliser l’exploit contre des clubs qui évoluent dans des championnats où l’on a déjà disputé la 12e (Otoho d’Oyo), la 17e (TP Mazembe) et la 11e journée (Al Masry). Coton Sport (2 points) est provisoirement avant dernier du groupe C de la compétition en attendant le résultat du match qui oppose Al Masry à Otoho d’Oyo.