Coupe de la CAF : Coton Sport dans l’arène ce dimanche

L’effervescence de la CAN 2021 n’est pas encore totalement retombée dans, la ville de Garoua. La capitale de la région du Nord Cameroun accueille un autre grand rendez-vous footballistique ce dimanche : la première journée dans le groupe C de la phase finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Le club local, Coton Sport de Garoua affronte Al Masry. La rencontre va se tenir au stade Omnisports de Roumde Adjia. Selon des informations de Cameroon Tribune, la CAF a accordé une jauge de 10 000 spectateurs pour cette rencontre.

Depuis quelques jours, l’équipe a abandonné la pelouse synthétique de son centre d’entraînement pour le gazon naturel du stade du Cenajes. Une délocalisation à mettre à la diligence du ministère des Sports et de l’Education physique. L’encadrement technique annonce 12 nouvelles recrues qui pourraient faire partie de l’effectif de dimanche prochain. On cite notamment deux Nigérians et un Nigérien. Le champion du Cameroun en titre veut en tout bien lancé sa compétition. C’est une place pour le titre qui est en jeu. Et une page d’histoire qui reste à écrire.