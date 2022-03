Coupe de la CAF : Coton Sport condamné à l’exploit

Au terme de la phase aller du premier tour de la Coupe de la CAF dans le groupe C, Coton Sport n’a obtenu que deux points, synonyme de deux nuls et une défaite. Il reste encore trois matchs à jouer et déjà, le club camerounais est condamné à l’exploit. Et ça commence cet après-midi contre le leader, le Tout Puissant Mazembe (6 points).

Les champions du Cameroun en titre accueillent leurs adversaires du jour au stade Roumde Adjia de Garoua. Un match décisif pour l’avenir du club local, dans la compétition. Les Cotonculteurs doivent l’emporter s’ils veulent garder leurs chances de qualification pour le second tour intactes. La défaite est en tout cas interdite. Même si rien ne laisse penser que la mission sera facile pour les hommes d’Aboubakar Souleymanou. Les Cotonniers n’ont de matchs dans les jambes que ceux de la Coupe de la CAF. Contrairement à leurs adversaires, leaders du championnat de RD Congo après 17 journées, les joueurs Camerounais n’ont pas rejoué en Elite One depuis l’année dernière. Et on voit bien que les autres équipes du groupe ont une avance sur eux.

Le TP Mazembe, « un géant africain »

« Nous avons beaucoup de lacunes. On s’est attelé à les corriger. Nous sommes conscients de la situation dans laquelle nous sommes. Nous espérons pouvoir nous rattraper pour la suite de la compétition », a déclaré l’entraîneur de Coton Sport samedi en conférence de presse. Aboubakar Souleymanou reconnaît la force de son prochain adversaire : « Nous aurons en face un adversaire redoutable. C’est un géant du football africain. Mais nous essayons de nous dire qu’il ne s’agit que d’un match à gagner pour se maintenir dans la course pour les quarts de finale ». Coton Sport est dos au mur. Le moindre faux pas pourrait être fatale. En effet, l’autre rencontre du groupe oppose Al Masry et Otoho Oyo (4 points chacun). Et la probabilité que ce choc se termine sur une victoire est grande.