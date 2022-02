Coupe de la CAF : Coton Sport affronte TP Mazembe ce dimanche

En conférence de presse d’avant match ce samedi, le coach de Coton Sport n’a pas voulu dévoiler comment ils aborderont cette rencontre cruciale :

« On a seulement joué deux journées jusqu’ici. C’est trop précipité de s’avancer sur qui va se qualifier dans ce groupe, il y’a 6 journées en tout. Il faut prendre tous les matchs au sérieux., les prendre avec la conviction de s’imposer, essayer d’aller loin. Après on verra bien. Nous allons faire le jeu, ça a toujours été notre façon de faire. Nous savons bien répondre aux tactiques de l’adversaire. On ne va pas se jeter comme ça », explique Souleymanou Aboubakar.

Lors de la seconde journée, TP Mazembe a perdu contre Al Masry, tandis que Coton Sport a été contraint au match nul par Otohô d’Oyo.

Le classement du groupe est le suivant :