Coupe de la CAF : Coton – JS Kabylie, le match de la revanche

Ce soir, Coton Sport aura besoin d’un exploit face à la Jeunesse Sportive de Kabylie. Le club camerounais accueille en effet, dans le cadre du match aller des demi-finales de la Coupe de la CAF, un adversaire qu’il connaît bien. Et qui a surtout eu le don de la vaincre lors de leurs deux rencontres en phase de groupe cette saison. A l’extérieur, les Cotoncultureurs se sont inclinés 1-0. Et dans leur antre du stade Roumde Adjia de Garoua, Félix Oukiné et ses coéquipiers ont une fois de plus goutté à l’expérience de la JSK.

Même s’ils sont sur une bonne lancée avec 18 victoires en 26 matchs toutes compétitions confondues, Lambert Araina (6 buts en C3 cette saison) et ses coéquipiers savent que la mission va être difficile. Dénis Lavagne et ses joueurs ne sont pas au Cameroun pour perdre, ni faire un match nul. Mais pour gagner. « Nous avons préparé cette première manche d’une manière classique. Nous avons travaillé pendant une bonne semaine, cela faisait longtemps qu’on n’a pas eu cette opportunité. On a profité pour travailler un peu le côté physique mais également l’aspect technico-tactique. Les préparatifs se sont bien déroulés, les joueurs ont répondu à nos attentes », a indiqué le coach du club algérien.