Coupe de la CAF : Coton – JS Kabylie finalement à Yaoundé

Le communiqué de la Fécafoot

La Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot) informe le public sportif que le match de demi-finale aller de la Coupe de la CAF Coton Sport de Garoua vs Jeunesse Sportive de Kabylie se jouera dimanche 20 juin 2021 au stade Ahmadou Ahidjo à partir de 17h.

En effet, la Confédération Africaine de Football (CAF) n’a pas accordé une suite favorable à la nouvelle demande de programmation de cette rencontre au stade de Roumde Adjia de Garoua formulée par la Fécafoot, malgré l’engagement pris par le Gouvernement et l’implication du ministère des Sports pour la mise à disposition du système VAR dans ce stade tel que requis.

Les changements de lieu de match se faisant d’accord partie entre les deux équipes en compétition, la CAF s’est trouvée dans l’obligation de respecter le refus de Jeunesse Sportive de Kabylie d’aller disputer la rencontre à Garoua après les premiers changements intervenus.

Au demeurant, la Fécafoot travaille aux côtés de Coton Sport de Garoua pour que la mobilisation de notre pays soit des plus puissantes et efficaces à l’occasion de cette demi-finale de compétition interclubs africaine qu’un club camerounais n’avait plus atteint depuis plusieurs années.