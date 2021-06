Coupe CAF : Coton refuse les arbitres du match retour contre JSK

Coton Sport affronte la Jeunesse Sportive de Kabylie dimanche, dans le cadre du match retour des demi-finales de la Coupe de la CAF. A 4 jours du choc, le club camerounais a saisi la CAF. Les vice-champions du Cameroun récusent les arbitres tunisiens désignés pour diriger ce match.

Après le but refusé à Lambert Ariana au match aller (1-2) par l’Egyptien Amin Mohamed, les Cotonculteurs refusent de jouer avec un autre arbitre originaire de l’Afrique du Nord. Et donc, ressortissant d’un pays voisin de l’Algerie. . « Nous récusons ces arbitres tunisiens et demandons à la CAF de désigner des officiels venant d’une partie de l’Afrique autre que le Maghreb », a indiqué une source à Garoua. La réponse de la CAF est attendue.