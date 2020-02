Coton Sport de Garoua a un nouvel entraîneur

On voyait cela venir de loin. Après un mois de janvier sans aucune victoire et en attendant la même issue avant la dernière journée de ce mois de février, Coton Sport a décidé de changer de cap et de ne pas renouveler le contrat de Ndoumbe Bosso qui a rejoint le septentrion à la même période l’année dernière. Il faut dire que Ndoumbé Bosso, aussi engagé à titre de sélectionneur-adjoint des Lions A’ a pratiquement déserté son poste depuis plusieurs semaines.