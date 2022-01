Côte d’Ivoire - Egypte : c’est l’affiche des huitièmes de finale et c’est par ici que ça se passe

C’est une ambiance de folie dans ce stade de Japoma. Une affiche comme celle que l’on aimerait toujours avoir. Mais Douala c’est Douala avec sa chaleur et son humidité. On en est à 32 degré et un taux d’humidité de 66%. C’est donc dans un chaudron qu’évoluent les deux sélections. Mohamed Salah et les meilleurs joueurs égyptiens sont devant leur destin et vont devoir cravacher très dur pour venir à bout d’une très bonne sélection de Côte d’Ivoire.