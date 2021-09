Côte d’Ivoire – Cameroun : Kessié et Gervinho forfaits

Bonne nouvelle pour le Cameroun. Le pays de Samuel Eto’o va affronter une équipe de Côte d’Ivoire diminuée le 6 septembre prochain au stade d’Ebimpé (Abidjan), lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Eléphants seront en effet privés de quatre joueurs dont deux atouts majeurs. Il s’agit de Franck Késsié et Gervinho. Le milieu de terrain de l’AC milan et l’ailier de Trabzonspor sont convalescents. Comme eux, Wilfried Singo (FC Torino) et Amad Diallo (Manchester United) sont été absents.

L’information a en effet été confirmée par la Fédération Ivoirienne de Football (FIF). « Le sélectionneur national qui a eu du mal à avoir tous les joueurs convoqués, semble avoir trouvé un groupe prêt pour la bataille... Patrice Beaumelle a dû faire appel à Karim Konaté de l’Asec Mimosa et Ricky Hans de l’Africa Sport d’Abidjan. A côté de ces deux joueurs locaux, Lago Junior (RCD Mallorca), Ousmane Ouattara (Chippa United FC) et Ghislain Konan (Stade de Reims) sont venus étoffer l’effectif », a communiqué la FIF.