Côte d’Ivoire - Cameroun : des Lions en souffrance à Abidjan

Trois jours après sa victoire 2-0 sur le Malawi, l’équipe nationale du Cameroun ne rassure pas sur le terrain du stade Alassane Ouattara. En déplacement en Côte d’Ivoire pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les Lions indomptables sont menés à la mi-temps (2-0). Vincent Aboubakar et ses coéquipiers sont totalement dépassés par les événements. Avec un Joyskim Dawa et Duplexe Tchamba en souffrance dans les couloirs, un milieu de terrain qui ne rassure pas et une attaque inoffensive, les Lions affichent leurs lacunes à tous les postes.