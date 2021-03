Confédération Africaine de Football : le règne du Dr Patrice Motsepe a débuté ce vendredi

Ahmad Ahmad n’aura finalement été qu’un épiphénomène dans l’histoire de la CAF puisque le truculent politicien Malgache ne va tenir qu’un seul mandat à la tête de l’instance africaine. Qu’elle fut longue, cette mandature ! Et elle a bien plus tancé les certitudes du Cameroun et certains diront « forcé » le pays de Roger Milla à dépenser des fortunes colossales pour se doter des infrastructures sportives dignes de ce nom.