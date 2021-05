Complexe d’Olembé : les assurances du gouvernement

« J’ai effectué ce jour, vendredi 14 mai 2021 en matinée, une visite inopinée sur le site des travaux de finition du Complexe Sportif d’Olembe (COSO) à Yaoundé. Malgré le férié, la journée n’a pas été chômée pour les ouvriers, dont la mobilisation et la détermination sont constantes, voire croissantes. J’ai constaté avec une grande satisfaction le respect et l’application effective des recommandations précédemment faites. J’ai particulièrement loué la bravoure des ouvriers fixant sur les hauteurs de la charpente métallique du stade, les écailles de pangolins.

Dans l’ensemble, des grandes avancées sont à relever au niveau des différentes composantes de l’édifice. De ce nombre, peuvent être citées : la mobilisation effective, permanente et toujours croissante des ouvriers (820 ce jour sur le site) ; les avancées significatives de la pose des écailles de pangolins sur la charpente métallique du stade principal ; les avancées significatives également des aménagements des espaces verts et du bétonnage des parvis extérieurs ; l’achèvement à 90% du carrelage du centre commercial, grand d’une surface de 14.000 mètres carrés ; les évolutions significatives du carrelage de l’hôtel, 30 chambres déjà carrelées sur 70. Surface de l’hôtel 12500 mètres carrés ; la pose des premiers casiers de vestiaires du stade principal. Un modèle dernière génération, avec ouverture du coffre par carte magnétique et code ; la finalisation des aménagements de la zone présidentielle, etc ».