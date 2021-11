CM 2022 : Yvan Neyou forfait contre le Malawi et la Côte d’Ivoire

Sorti sur blessure après seulement sept minutes de jeu, samedi lors du nul concédé à Metz (1-1), Yvan Neyou a pris une chambre à l’infirmerie de Saint-Etienne. Le milieu de terrain souffre d’une entorse de la cheville. Le Lion indomptable est parti pour être indisponible quatre à six semaines. Un coup dur pour le joueur qui manquera le prochain regroupement de la sélection nationale du Cameroun. Yvan Neyou est forfait pour les deux dernières journées des éliminatoires du Mondial 2022 prévues les 13 et 16 novembre respectivement contre le Malawi et la Côte d’Ivoire.